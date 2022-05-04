В мире число заражений коронавирусом превысило 514,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 514707994 (+715590 сутки) по данным Worldometer на 8:03 4 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6265920 (+2574) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39026752 (-60337) человека, из них 40894 (+30) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 469415322 (+773353) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83240101 (+52573) случаями заражения, Индия – 43088401 (+3235), Бразилия – 30482429 (+21432), Франция – 28757765 (+67017) и Германия – 24949403 (+158213). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 158213, Франция – 67017, Италия – 62071, США – 52573, Южная Корея – 51020. Беларусь (40) – на 78 (-26) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1021581, Бразилия – 663765, Индия – 523920, Россия – 376292 и Мексика – 324350. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 340, Германия – 236, Италия – 153, Россия – 125, Франция – 120. Беларусь – на 44 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 980868 случаев заражения коронавирусом и 6954 смертей.