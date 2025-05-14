Последнее обновление: 14.05.2025 17:57

Мировые цены на рис снизились до минимума с 2020 года

Категории: США Рис Цены

Котировки фьючерсов на рис снизились до минимума с ноября 2020 года и приблизились к отметке $12 за 100 фунтов на фоне усиления ожиданий роста мирового предложения.

В майском отчете Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение общего объема производства риса в 2025/2026 сельскохозяйственном году до рекордных 538,7 млн тонн за счет его наращивания в Индии, Бангладеш и Китае.

Ожидается, что производство риса в Индии будет рекордным десятый год подряд, хотя сокращение посевных площадей может послужить ограничительным фактором.

Мировое потребление риса также прогнозируется на рекордном уровне 538,8 млн тонн, в основном за счет повышения спроса в Индии, Бангладеш, Филиппинах и Нигерии. Потребление в Китае прогнозируется почти без изменений, так как более конкурентоспособные цены на фуражное зерно ограничивают использование риса в кормовых целях.

С начала года цена фьючерсов на рис на Чикагской товарной бирже (CBOT) опустилась на 14,26%. Исторического максимума их котировки достигли в апреле 2008 года - тогда рис стоил $24,46 за 100 фунтов, по данным Trading Economics.



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