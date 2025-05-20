Годовые продажи машин на мировом рынке в апреле выросли на 6%

Продажи легковых и легких коммерческих машин во всем мире по итогам апреля 2025 года достигли 7 324 712 единиц, что на 6% больше, чем год назад. Об этом сообщает Just Auto, ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData.

За 4 месяца объем мирового авторынка составил 29 243 912 экземпляров (+5,9%).

Мировым лидером по продаже автомобилей в середине весны остался Китай с показателем 2 055 153 штуки (+12% к апрелю 2024-го). В США было реализовано 1 473 995 машин – на 11,3% больше, чем годом ранее.

Авторынки стран Западной Европы в апреле суммарно сократились на 2,2% и составили 1 085 892 единицы. Продажи автомобилей в Восточной Европе во втором весеннем месяце снизились на 1,3% до 367 605 экземпляров.

В Южной Америке местные дилеры за месяц реализовали 248 039 автомобилей, что на 3,6% больше по сравнению с апрелем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков также стоит упомянуть Японию (339 790 шт.; +10,5%), Южную Корею (148 332 шт.; +6,9%) и Канаду (178 787 шт.; +7,8%).