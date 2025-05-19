Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures сни на $0,38 до $65,03 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,88 до $65,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижатся на $0,31 до $62,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,87 до $62,49 за баррель.

Марка Brent подорожала на 1% по итогам прошлой недели, WTI выросла в цене на 2,4%.