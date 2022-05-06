В мире число заражений коронавирусом превысило 515,94 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 515947575 (+592886 сутки) по данным Worldometer на 9:22 6 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6272208 (+2621) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 38921445 (-88269) человек, из них 40365 (-241) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 470753922 (+678504) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83437158 (+66611) случаями заражения, Индия – 43094548 (+3155), Бразилия – 30524183 (+21682), Франция – 28849915 (+44225) и Германия – 25203564 (+87201). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 87201, США – 66611, Австралия – 54868, Италия – 48255, Франция – 44225. Беларусь (189) – на 55 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1023908, Бразилия – 663967, Индия – 523975, Россия – 376560 и Мексика – 324350. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Великобритания – 438, США – 225, Финляндия – 211, Канада – 188, Германия – 159. Беларусь – на 35 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 981259 случаев заражения коронавирусом и 6963 смерти.