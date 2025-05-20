ВОЗ утвердила соглашение о борьбе с будущими пандемиями

Государства, входящие во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), во вторник одобрили историческое соглашение, касающееся подготовки к возможным будущим пандемиям.

К созданию документа подтолкнула пандемия Covid-19, в результате которой в 2020–2022 годах в мире погибли миллионы людей.

После трех лет переговоров Всемирная ассамблея здравоохранения приняла юридически обязательный пакт по борьбе с пандемиями. Делегации стран-членов ВОЗ приветствовали принятие соглашения аплодисментами на заседании в Женеве.

Пакт рассматривается как успех для всемирного агентства здравоохранения на фоне сокращения внешнего финансирования международных организаций со стороны США.

"Это соглашение – победа для общественного здравоохранения, науки и многосторонней деятельности. Оно гарантирует, что вместе мы сможем лучше защитить мир от будущих пандемий", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Судьба соглашения оказалось под угрозой в понедельник, когда Словакия призвала провести голосование по его ратификации, поскольку премьер-министр Словакии, скептически относящийся к вакцине против Covid-19, потребовал, чтобы его страна оспорила принятие соглашения. В поддержку соглашения проголосовали 124 присутствовавших на заседании стран-участниц, ни одна страна не выступила против, а 11 стран, включая Польшу, Израиль, Италию, Россию, Словакию и Иран, воздержались.