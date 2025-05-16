Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в пятницу после заметного снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась до $64,8 за баррель, что на $0,27 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,56 до $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,26 до $61,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,53 до $61,62 за баррель.