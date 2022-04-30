В мире число заражений коронавирусом превысило 512,94 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 512945987 (+691060 сутки) по данным Worldometer на 8:20 30 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6259452 (+2882) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39875694 (-45151) человека, из них 41369 (-147) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 466810841 (+733329) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83037059 (+62993) случаями заражения, Индия – 43075864 (+3378), Бразилия – 30433042 (+14122), Франция – 28595803 (+52919) и Германия – 24704597 (+96523). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 96523, США – 62993, Италия – 58861, Франция – 52919, Южная Корея – 50551. Беларусь (563) – на 47 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1020660, Бразилия – 663484, Индия – 523803, Россия – 375727 и Мексика – 324254. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 263, Великобритания – 216, Бразилия – 195, Германия – 186, Россия – 161. Беларусь – на 47 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 979909 случаев заражения коронавирусом и 6943 смерти.