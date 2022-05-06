ООН зафиксировала 180 возможных похищений людей российскими военными

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила членам Совета Безопасности ООН о том, что ее офис задокументировал 180 случаев безосновательных задержаний и возможных насильственных похищений на территориях Украины, оккупированных Россией, и восемь возможных похищений - на украинской стороне.

По словам Верховного комиссра ООН, список грубых нарушений международного законодательства в области прав человека продолжает расти с каждым днем.

Мишель Бачелет привела членам Совбеза ООН несколько наиболее ярких примеров:

"В районах под Киевом, начиная с конца февраля и в течение пяти недель российские военные отбирали мужчин, которые казались им подозрительными, задерживали их, избивали, казнили без суда и следствия, а в некоторых случаях без ведома их родственников отправляли их в Россию или Беларусь, где содержали в предварительном заключении, - рассказала она. – Мои сотрудники встречались с семьями, которые разыскивают пропавших родственников-мужчин и отчаянно хотят узнать, где они находятся, живы ли они, и как их можно вернуть".

"Моим сотрудникам также стало известно о случаях изнасилования женщин российскими военными на подконтрольной им территории и других обвинениях в сексуальном насилии обеих сторон конфликта, - добавила Мишель Бачелет. – Появляются все новые мрачные свидетельства пыток, плохого обращения и казни военнопленных без суда и следствия обеими сторонами конфликта. Мы собираем все эти свидетельства, которые будут включены в дальнейшие отчеты".

Она также сообщила, что ведется сбор свидетельств и доказательств нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями.

"Миссия УВКПЧ продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями", - отметила она.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатр в Мариуполе, железнодорожный вокзал в Краматорске, жилые массивы в Одессе и тому подобное.

Большинство смертей, по ее данным, вызвано обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системы залпового огня, ракетными и воздушными ударами, кое-где по гражданским стреляют снайперы.

Бачелет напомнила, что даже в день визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским было совершено обстрел города двумя ракетами, во время которого погибла журналистка.

Верховный комиссар отметила, что цифры жертв среди гражданского населения, которые ежедневно публикует УВКПЧ, занижены, поскольку данные с мест боевых действий поступают со значительным опозданием.