Последнее обновление: 02.05.2022 13:47

Более 100 человек удалось поднять из бомбоубежищ Мариуполя для эвакуации

За сутки удалось поднять из бомбоубежищ более 100 жителей Мариуполя, чтобы эвакуировать, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Сегодня эвакуация продолжается. Нам удалось сегодня поднять из бомбоубежищ более 100 человек, которые сегодня ждали и добираются до нашей украинской земли, контролируемой нашим государством. И сегодня это должно произойти. Мы ожидаем с надеждой, что сегодня вражеские российские войска позволят нам это сделать", - сказал Бойченко.

По его словам, ситуация очень сложная. "На сегодняшний день есть договоренность только о том, что мы эвакуируем местное население, мирных жителей нашего Мариуполя. Есть отдельный переговорный процесс, отдельная процедура с точки зрения военного направления и раненых военных", - уточнил он.

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