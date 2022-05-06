С "Азовстали" сегодня удалось эвакуировать еще 50 человек

С "Азовстали" сегодня удалось эвакуировать 50 женщин, детей и людей преклонного возраста, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, на обратном пути колонна должна была забрать людей возле ТРЦ "Порт Сити", однако из-за боев и вражеских провокаций не успела это сделать, передает УНИАН.

"Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию. Если все будет по плану, в 17:00 на "Порт Сити" будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянное. Там люди из "Порт Сити" присоединятся к нашей колонне с "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", - отметила вице-премьер.