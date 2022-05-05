Глава СНБО Украины: Это будет долгая война

Российско-украинская война будет длительной, завершение так называемой "горячей фазы" не стоит ожидать в мае, заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов.

"Во-первых, мы в войне находимся 30 лет, я хочу, чтобы вы поняли что Российская Федерация никогда, даже когда был Ельцин, у них не было такого, скажем так, желания оставлять нас в покое… Если говорить сейчас об этой части горячей фазы войны, я не являюсь оптимистом с точки зрения того, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война, она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", - говорит Данилов, которого цитируют украинские СМИ.

По его словам, продолжительность войны зависит от очень многих факторов, включая такие как украинская армия и международные партнеры страны.

"Без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", – констатировал Данилов.