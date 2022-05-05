Последнее обновление: 05.05.2022 13:08

Генпрокуратура Украины: За время войны погиб по меньшей мере 221 ребенок

По меньшей мере 221 ребенок погиб, более 408 получили ранения за время российского вторжения в Украину, сообщили в офисе генпрокурора Украины, подчеркнув, что это предварительные данные.

По данным ООН, к 3 мая в Украине погибли по меньшей мере 3238 мирных жителя, в том числе 7 детей. В организации также подчеркивают, что в реальности количество жертв может быть намного выше, передает BBC.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в отчете ООН.

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