Власти Украины эвакуировали из Мариуполя и "Азовстали" еще около 500 гражданских

Из Мариуполя и завода "Азовсталь" удалось эвакуировать еще около 500 гражданских лиц, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти почти 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", — сообщил Ермак, передает УНН.

Руководитель ОП заявил, что сейчас продолжается следующий этап спасения людей из "Азовстали", о результатах которого будет сообщено позже.

Накануне, вечером 5 мая, генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста (МККК) начали третью операцию по эвакуации мирного населения из Мариуполя и “Азовстали”.