Зеленский сообщил об эвакуации около 100 гражданских лиц с "Азовстали"

Примерно 100 гражданских лиц эвакуированы с территории завода "Азовсталь" и направляются в Запорожье.

Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - сообщил Зеленский.

ООН и Красный Крест сообщили отдельные детали эвакуационного процесса из Мариуполя.

"МККК подтверждает, что идет операция по безопасному проходу, в координации с ООН и сторонами конфликта, - говорится в заявлении Красного Креста. - Конвой для эвакуации гражданских лиц проехал около 230 км и достиг завода в Мариуполе утром в субботу по местному времени. МККК настаивает на том, что никаких подробностей нельзя сообщить до тех пор, пока не позволит ситуация, поскольку это ставит под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя. Соответствующие местные власти коммуницируют с гражданскими лицами по поводу практических деталей".

Позже представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил агентству "Ассошиейтед пресс", что эвакуация действительно началась. По его словам, людей с "Азовстали" эвакуируют совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и российскими официальными лицами.

Абреу назвал ситуацию "сложной" и воздержался от дальнейших комментариев.

Ранее BBC сообщило, что в общей сложности около 56 человек, находившихся на "Азовстали" в Мариуполе либо рядом с этим заводом, отвезены в село Безыменное Донецкой области. Об этом также сообщили российские информагентства со ссылкой на министерство обороны и его видеокадры.

Безыменное, село в Донецкой области, известно как место одного из фильтрационных лагерей, в которые попадают многие беженцы из региона. Лагерь формально относится к ведению властей непризнанной никем, кроме России, "ДНР". Вышедшие оттуда люди рассказывают о тяжелых условиях проживания и длительных допросах, направленных якобы на выявление лиц, лояльных украинской власти.

В Безыменное их отвезли автобусы с украинскими номерами в сопровождении российских военных машин и машин с символикой ООН.