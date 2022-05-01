Последнее обновление: 01.05.2022 19:17

Россия нанесла ракетный удар по международному аэропорту Одессы

Российское минобороны заявило, что на "военном аэродроме в районе Одессы" был уничтожен "ангар с вооружением и боеприпасами, поступившими Украине из США и Европы", а также "разрушена" взлетно-посадочная полоса.

Удар был нанесен высокоточной ракетой "Оникс", сообщил официальный представитель российского военного ведомства. Позже ведомство опубликовало видео пуска ракеты из степи Крымского полуострова.

Многие, но не все подробности из этого сообщения совпадают с тем, что сообщали накануне украинские власти. Так, сообщалось, что была повреждена взлетно-посадочная полоса, правда, это то, что российское минобороны называет военным аэродромом, по крайней мере, в мирное время функционировало как гражданский международный аэропорт Одессы. Это не первый случай российских атак по украинским гражданским аэропортам, передает BBC.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко также заявил вчера, что аэропорт был поражен крылатой ракетой "Оникс", выпущенной береговым ракетным комплексом "Бастион". Он сообщил, что пусковая установка находилась в аннексированном Россией Крыму.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование