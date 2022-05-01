ВС Украины нанесли новые удары по острову Змеиный

Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские военные нанесли удары по российским позициям на острове Змеиный.

"Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10" и машина связи - серверная с телекоммуникационным оборудованием", - говорится в сообщении оперативного командования. Также сообщается о потерях личного состава российских войск.

В начале этой недели оперативное командование "Юг" также сообщало о нанесении удара по острову и попадании ракеты в пункт управления и ЗРК "Стрела-10", передает BBC.

Остров Змеиный был захвачен российскими военными в самом начале войны. Изначально сообщалось, что все украинские военные там погибли, защищая остров. В интервью российским журналистам в марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что погибла лишь "часть" защитников острова, а другая была взята в плен. Позднее их поменяли на российских военнопленных. По словам Зеленского, с таким предложением вышла Россия.