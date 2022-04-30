Вице-премьер Украины: Россия пыталась обменять гражданских лиц на пленных

Россия пыталась обменять украинских гражданских лиц на российских военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По ее словам, офис, который отвечает за переговоры об обмене пленными, отказался от подобного обмена и потребовал от России вернуть захваченных украинских гражданских лиц.

Появляется все больше свидетельств того, что Россия насильственно вывезла из Украины большое количество гражданских лиц после вторжения в страну в феврале, передает BBC.

"Они захватили всех этих заложников, мирных жителей, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать", - сказала она.

"Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин, - говорит Верещук. - Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова".

"Женщин мы чуть ли не клещами достаем", - рассказывает вице-премьер Украины.

Недавно девять гражданских лиц были отправлены обратно в Украину с тяжелыми травмами, в том числе с ампутациями, выполненными в России.

"В этом обмене были люди с тяжелыми травмами — ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы", - рассказала Верещук.

"Были явные следы пыток, - утверждает она. - Истории, которые они нам рассказывали, ужасны".