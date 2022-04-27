В мире число заражений коронавирусом превысило 510,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 510879429 (+780434 сутки) по данным Worldometer на 7:56 27 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6249094 (+3485) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 40537694 (+54774) человека, из них 42203 (-282) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 464092641 (+722175) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82789716 (+42541) случаями заражения, Индия – 43065666 (+3569), Бразилия – 30378061 (+22142), Франция – 28415413 (+97498) и Германия – 24363379 (+135699). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 135699, Франция – 97498, Южная Корея – 80301, США – 42541, Австралия – 36350. Беларусь (155) – на 59 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1019008, Бразилия – 662941, Индия – 522374, Россия – 375237 и Мексика – 324134. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Великобритания – 451, Германия – 307, США – 290, Россия – 176, Франция – 170. Беларусь – на 48 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 978117 случаев заражения коронавирусом и 6931 смерть.