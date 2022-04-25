В мире число заражений коронавирусом превысило 509,58 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 509582348 (+343264 сутки) по данным Worldometer на 6:41 25 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6243259 (+1007) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 40910803 (-305937) человека, из них 42433 (-203) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 462428286 (+648194) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82662748 (+12969) случаями заражения, Индия – 43060086 (+2541), Бразилия – 30349463 (+3803), Франция – 28303931 (+58954) и Германия – 24140700 (+31267). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 64725, Франция – 58954, Италия – 56263, Япония – 43721, Австралия – 34769. Беларусь (379) – на 41 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1018335, Бразилия – 662701, Индия – 522223, Россия – 374902 и Мексика – 324117. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 168, Таиланд – 126, Южная Корея – 109, Италия – 79, Мексика – 57. Беларусь – на 35 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 977813 случаев заражения коронавирусом и 6926 смертей.