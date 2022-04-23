В мире число заражений коронавирусом превысило 508,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 508701406 (+789283 сутки) по данным Worldometer на 8:00 23 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6240625 (+3981) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 41346867 (-31399) человек, из них 41603 (-208) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 461113914 (+816701) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82628089 (+54113) случаями заражения, Индия – 43054952 (+2527), Бразилия – 30338697 (+8068), Франция – 28164406 (+88389) и Германия – 24019768 (+104331). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 104331, Франция – 88389, Южная Корея – 81010, Италия – 73212, США – 54113. Беларусь (645) – на 48 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1018154, Бразилия – 662618, Индия – 522149, Россия – 374563 и Мексика – 324033. Беларусь – на 77 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Великобритания – 320, США – 318, Южная Корея – 206, Италия – 202, Россия – 195. Беларусь – на 51 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 976906 случаев заражения коронавирусом и 6920 смертей.