Финляндия и Швеция уже в мае объявят о намерении вступить в НАТО

Финляндия и Швеция уже в мае собираются совместно объявить о намерении вступить в НАТО, пишут финский таблоид Iltalehti и шведский таблоид Expressen со ссылкой на анонимные источники в правительствах.

По сведениям двух газет, премьер-министры Швеции и Финляндии планируют встретиться на неделе 16-22 мая и официально объявить о желании их стран вступить в НАТО.

Правительства обеих стран эти публикации комментировать пока отказываются.

Финляндия и Швеция уже много лет очень тесно сотрудничают с НАТО, но до нападения России на Украину не хотели формально вступать в альянс. С началом войны, однако, число сторонников вступления в обеих странах резко выросло, и теперь за членство в НАТО выступает большинство граждан обеих стран.

Если Швеция и Финляндия официально объявят о желании вступить в альянс уже в мае, то какое-то формальное решение об их кандидатурах может быть принято на очередном саммите НАТО в Мадриде в конце июня, отмечает BBC.

Военные эксперты говорят, что Швецию и Финляндию можно будет принять очень быстро.