Финляндия 12 мая объявит о подаче заявки на вступление в НАТО

Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По данным издания, президент страны Саули Ниинисте 12 мая объявит, что выступает за вступление страны в Североатлантический альянс. После его обращения выступят партии парламента, которые поддержат позицию главы государства.

Iltalehti пишет, что до 12 мая комитеты финского парламента завершат обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности, передает РБК.

После этого заявление о подаче заявки на членство в НАТО планируется передать в блок без дополнительных обсуждений в комитетах и без голосования, отмечает газета.