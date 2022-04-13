Финляндия двинулась в сторону НАТО

В среду правительство Финляндии на своем заседании планирует утвердить отчет об изменениях в сфере безопасности.

"Обсуждения будут сосредоточены на изменившейся безопасности в Европе", - говорится в сообщении финского правительства в Twitter.

После этого отчет будет передан в парламент, вступительные прения запланированы через неделю. Это процедура позволит Финляндии подать заявку на вступление в НАТО.

Кроме того, премьер Финляндии Санна Марин сегодня встретится со шведской коллегой Магдаленой Андерссон, главной темой, вероятно, станет членство стран в НАТО.

Марин ранее заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и самое лучшее – этой весной.

За последние полгода поддержка финнами членства в НАТО возросла до рекордного уровня в 84%, в то время как до недавнего времени сторонники членства были в меньшинстве.