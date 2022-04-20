В мире число заражений коронавирусом превысило 506,06 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 506068066 (+822007 сутки) по данным Worldometer на 6:43 20 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6228243 (+3453) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 41641261 (-391962) человек, из них 41979 (-24) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 458198562 (+1210516) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82416687 (+33193) случаями заражения, Индия – 43047594 (+2067), Бразилия – 30279270 (+18182), Франция – 27816299 (+25465) и Германия – 23588355 (+130759). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 130759, Южная Корея – 118445, Австралия – 38608, США – 33193, Япония – 28282. Беларусь (247) – на 61 (-18) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1016159, Бразилия – 662266, Индия – 522006, Россия – 373948 и Мексика – 323949. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 338, Россия – 235, Бразилия – 190, Франция – 182, Южная Корея – 130. Беларусь – на 40 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 974961 случай заражения коронавирусом и 6908 смертей.