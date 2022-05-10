Лукашенко оценил эффективность мобильных групп ВС Украины

Лукашенко заявил, что ВС Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск на примере войны РФ в Украине, отдельно ответив эффективность мобильных групп ВС УКраины.

"Скажу откровенно, что тогда (до войны – ред.) мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", - сказал Лукашенко.

"Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки - хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей "Кайман", тоже помните - мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит", - подчеркнул Лукашенко.

Для этого, по его словам, нужны средства передвижения, чтобы ночью или в течение часа-двух, что позволяет развитая дорожная инфраструктура Беларуси, подойти к любому очагу, который зафиксирует разведка, и нанести удар.

"То есть очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты и прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность", - подчеркнул Лукашенко.

Он утверждает, что сделанная около 10 лет назад ставка на повышение мобильности Вооруженных Сил Беларуси себя оправдала.

"И, как оказалось сегодня, мы правы, мы в этом плане выиграли. Пусть 65-70 тыс. армия. Казалось бы, небольшая. Но и немалая. Она очень мобильная. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали в третий или четвертый раз свои Вооруженные Силы, свою армию", - заключил Лукашенко.