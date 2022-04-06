В мире число заражений коронавирусом превысило 494,19 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 494191110 (+1331509 сутки) по данным Worldometer на 6:29 6 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6183579 (+4276) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58282632 (-253176) человека, из них 55344 (-67) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 429724899 (+1580409) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81900012 (+25480) случаями заражения, Индия – 43030925 (+1086), Бразилия – 30040129 (+27331), Франция – 26228521 (+203021) и Германия – 21956282 (+187256). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 265995, Франция – 203021, Германия – 187256, Италия – 88173, Австралия – 58178. Беларусь (294) – на 71 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1009390, Бразилия – 660586, Индия – 521518, Россия – 370311 и Мексика – 323235. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 466, Великобритания – 368, Россия – 316, Германия – 256, Южная Корея – 209. Беларусь – на 53 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 965948 случаев заражения коронавирусом и 6853 смерти.