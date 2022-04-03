В мире число заражений коронавирусом превысило 491,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 491093590 (+969853 сутки) по данным Worldometer на 9:27 3 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6174497 (+3028) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59156473 (-8239) человека, из них 56142 (-521) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 425762620 (+975064) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81826371 (+12661) случаями заражения, Индия – 43028131 (+1096), Бразилия – 29995638 (+20473), Франция – 25895586 (+132114) и Германия – 21588614 (+128639). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 264097, Франция – 132114, Германия – 128639, Италия – 70803, Вьетнам – 65619. Беларусь (921) – на 42 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1008159, Бразилия – 660192, Индия – 521374, Россия – 369404 и Мексика – 323127. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 340, Южная Корея – 339, Германия – 187, США – 150, Италия – 129. Беларусь – на 41 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 964677 случаев заражения коронавирусом и 6836 смертей.