В мире число заражений коронавирусом превысило 497,84 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 497846198 (+1170447 сутки) по данным Worldometer на 8:20 9 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6199281 (+3626) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58231056 (+82527) человек, из них 54328 (-125) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 433415861 (+1084294) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82034738 (+35285) случаями заражения, Индия – 43034217 (+1150), Бразилия – 30123963 (+29575), Франция – 26698031 (+148768) и Германия – 22534061 (+169454). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 205289, Германия – 169454, Франция – 148768, Италия – 66535, Австралия – 59029. Беларусь (945) – на 50 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1011665, Бразилия – 661182, Индия – 521686, Россия – 371169 и Мексика – 323508. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 404, Южная Корея – 373, Великобритания – 347, Германия – 336, Россия – 280. Беларусь – на 52 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 968676 случаев заражения коронавирусом и 6870 смертей.