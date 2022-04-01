В мире число заражений коронавирусом превысило 488,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 488675422 (+1529376 сутки) по данным Worldometer на 9:24 1 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6167166 (+4705) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58825208 (+195668) человек, из них 57417 (-948) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 423683048 (+1329003) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81780503 (+34561) случаями заражения, Индия – 43025775 (+1335), Бразилия – 29947895 (+31561), Франция – 25614843 (+169311) и Германия – 21228065 (+257768). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 320675, Германия – 257768, Франция – 169311, Вьетнам – 80838, Италия – 73195. Беларусь (1318) – на 51 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1007320, Бразилия – 659860, Индия – 521211, Россия – 368722 и Мексика – 322948. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 439, Южная Корея – 375, Россия – 345, Германия – 303, Бразилия – 290. Беларусь – на 43 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 962707 случаев заражения коронавирусом и 6819 смертей.