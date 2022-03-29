В мире число заражений коронавирусом превысило 483,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 483779240 (+1664823 сутки) по данным Worldometer на 6:36 29 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6152010 (+3708) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59669010 (+219758) человек, из них 58392 (-405) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 417958220 (+1441357) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81658973 (+16886) случаями заражения, Индия – 43021982 (+1259), Бразилия – 29852341 (+9923), Франция – 25059028 (+29455) и Великобритания – 20905515 (+46571). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 214035, Южная Корея – 187213, Вьетнам – 83376, Австрия – 49071, Австралия – 46957. Беларусь (526) – на 58 (-14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1004244, Бразилия – 659012, Индия – 521098, Россия – 367686 и Мексика – 322750. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 335, Южная Корея – 287, США – 215, Гонконг – 168, Германия – 159. Беларусь – на 45 (-13) месте.

В Беларуси официально подтверждены 959802 случая заражения коронавирусом и 6791 смерть.