Замгоссекретаря США обсудила с европейскими союзниками санкции против РФ и Беларуси

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в среду обсудила с представителями Франции, Германии, Италии и Великобритании введение санкций против РФ и Беларуси с целью их международной изоляции.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, в беседе участвовали генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр, генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секуи, политический директор в МИД ФРГ Тьёрвен Бельман, заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Группа обсудила дальнейшие меры по привлечению Российской Федерации и Беларуси к ответственности за эту добровольную войну, а также необходимость того, чтобы все страны, включая КНР, воздерживались от оказания материальной поддержки России", - говорится в документе.

Кроме того, стороны подчеркнули "ухудшающуюся гуманитарную ситуацию на Украине" и обсудили последствия военного конфликта "для глобальной продовольственной безопасности".

"Стороны договорились продолжать скоординированные усилия с целью изолировать Российскую Федерацию на мировой арене", - отмечается в заявлении. Уэнди Шерман также "подтвердила поддержку Соединенными Штатами дипломатических усилий Украины по достижению прекращения огня".