Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России и Беларуси

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Беларуси, под них попали 70 российских организаций и одна белорусская.

Минторг США объясняет ограничения тем, что организации причастны «к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политики США», в частности «к приобретению или попытке приобретения» американских товаров для поддержки вооруженных сил своих стран.

Среди российских организаций в списке Минторга оказались холдинговая компания «Ак Барс», акционерное общество «Рубин», ООО «Газпром нефть шельф», Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, Специальное научно-производственное объединение «Элерон», ОКБ им. Яковлева, Воентелеком, Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН и др.

Помимо того в перечне значится одно белорусское юрлицо — белорусское представительство компании «Элерон».

Организации внесены в список, подразумевающий строгий контроль за экспортом в их адрес. Лицензии на экспорт, реэкспорт и передачу внутри России товаров, подлежащих американскому экспортному регулированию (в широком смысле — товары двойного назначения), этим предприятиям будут рассматриваться с презумпцией отказа, то есть фактически речь идет об эмбарго на поставки этим организациям товаров двойного назначения, передает РБК.

При этом большинство попавших под ограничения российских юрлиц относятся к «конечным пользователям в военной сфере», поэтому они дополнительно будут подчиняться правилу прямого иностранного продукта (FDP). Речь идет об ограничении поставок российским организациям не только высокотехнологичных товаров непосредственно американского производства, но и товаров других стран, в которых используются американские технологии, по аналогии с мерами в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.