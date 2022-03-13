Последнее обновление: 13.03.2022 19:09

Бюро промышленности США опубликовало список запрещенных для Беларуси и России товаров

Бюро промышленности США опубликовало список товаров, которые в рамках введенных США санкций запрещено поставлять в Беларусь и Россию.

Список включает в себя около 570 наименований различной продукции. Среди них:

алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром);
табачные изделия (сигары и табак);
косметика и парфюмерия;
чемоданы и женские сумки;
изделия из натурального меха, шелк, ковры;
одежда и обувь стоимостью свыше $1000;
драгоценные камни и ювелирные изделия;
судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, электромобили;
различные предметы искусства, концертные рояли, наручные часы, коллекционные предметы.

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