США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Беларусь

Администрация США приняла решение расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Беларусь.

Соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в пятницу в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

В уведомлении говорится, что власти США "расширяют для России и Беларуси требования на наличие лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в списке товаров, подлежащих экспортному контролю".

В указанный перечень, опубликованный на сайте Минторга США, входят сотни различных видов продукции. В их числе различные категории трубных клапанов, удобрений, подшипников.