Депутат парламента Литвы: План Лукашенко сработал

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне литовского парламента Лауринас Кащюнас сказал, что стартовавший на этой неделе диалог между ФРГ Лукашенко является признаком того, что Евросоюз признает законность режима, и план Минска усадить ЕС за стол переговоров сработал.

По словам депутата, если будет достигнуто соглашение между ЕС и Минском, и мигрантам предоставят возможность попасть в Германию и другие страны Западной Европы, то это не поможет в решении кризиса, напротив, это только приведет к тому, что мигранты хлынут в Европу через Беларусь. Депутат надеется, что у лидеров ЕС "хватит здравого смысла" на то, чтобы не впускать мигрантов на территорию ЕС, передает Delfi.

"Если так будет, то через месяц придется везти новых. Мы ведь понимаем, как это происходит: открывается новый путь, все понимают – продвигаемся вперед, до границы, а потом летим дальше, поскольку нас возьмут", – сказал журналистам Кащюнас.

Он убежден, что это и был план Лукашенко - создать гуманитарный кризис и заставить лидеров ЕС сесть за стол переговоров. Председатель ПКНБ еще раз подтвердил, что ЕС должен придерживаться жесткой позиции и добиваться возвращения мигрантов на родину. Благоприятный ответ на требования Минска, по мнению Кащюнаса, равносилен поражению.

"Так и подсчитали – наберем, создадим гуманитарный кризис, кто-то с Запада приедет и скажет: "Нет, надо забрать их домой". Так надо везти домой в Ирак, не в Берлин и не в Мюнхен. (...) Минск–Эрбиль. Если этого не сделать, получишь шестой, седьмой (гуманитарный) пакет. Надо так говорить, а не уступать. Тут министр обороны прав – никаких уступок тоталитарному лидеру", – подчеркнул депутат.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сегодня заявил, что в Вильнюсе обеспокоены личными контактами европейских политиков с Лукашенко и опасаются закулисных договоренностей по урегулированию миграционного кризиса на литовской и польской границах.

"Для нас важно, чтобы никто не говорил с белорусскими властями от нашего имени, чтобы не было закулисных договоренностей за наш счет, за счет Литвы или Польши", - подчеркнул он. По словам главы оборонного ведомства, Вильнюс в таких контактах не участвует. "С учетом нашего исторического опыта мы не хотим, чтобы такое происходило у нас за спиной", - отметил министр.