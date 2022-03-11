СК РБ: Житель Борисова сжег два портала системы сбора оплаты за проезд по дорогам

Следственный комитет РБ сообщил о завершении расследования в отношении 34-летнего жителя Борисова, который 1 декабря 2020 года и 29 января 2021 года совершил поджоги двух порталов системы сбора платы за проезд по дорогам в Борисовском районе.

«Преступные действия повлекли наступление тяжких последствий в виде причинения ущерба государственному учреждению в особо крупном размере на сумму свыше 450 000 рублей и нарушения в работе системы сбора платы за проезд», - говорится в сообщении СК РБ.

«…обвиняемый целенаправленно готовился к совершению преступлений. Он заранее заготовил бутылки с бензином, использовал различные меры конспирации, передвигался на чужом транспорте и в ночное время. Маршрут выбирал таким образом, чтобы избежать крупных автодорог и не попасть в поле зрения видеокамер»,- сказано в сообщении.

При обыске гаража обнаружено и изъято «6 самодельных зажигательных устройств типа «коктейль Молотова», … по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты «автоматные и пистолетный патроны, являющиеся боеприпасами, а также флаги и наклейки с бело-красно-белой символикой, трубка с наслоениями тетрагидроканнабинола», - сообщает СК.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст.289 (акт терроризма), ч.2 ст.289 (акт терроризма, совершенный повторно), ч.1 ст. 295-3 (незаконные изготовление и хранение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.