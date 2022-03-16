Власти Беларуси приговорили подполковника юстиции запаса к 7 годам колонии за слив данных

Минский городской суд 15 марта вынесен приговор политзаключенному минчанину Вячеславу Кандыбе по уголовному делу о разжигании иной социальной вражды и розни, незаконных действиях и распространении сведений о частной жизни.

Вячеслав Кандыба был задержан 15 июля 2021 года, до суда удерживался в СИЗО №1 Минска.

По версии следствия, Кандыба осуществлял передачу данных представителей силовых ведомств оппозиционному телеграм-каналу.

Приговором суда Кандыба признан виновным в умышленных действиях, направленных на разжигание иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц.

Он также признан виновным в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением специального звания "подполковник юстиции" запаса.