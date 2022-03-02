МВД РБ приравнивает саботажников на железной дороге к террористам

С 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей зафиксировано три факта уничтожения сигнального оборудования, блокирования железнодорожных путей, подтверждает МВД РБ ранее появившиеся в сети сообщения об инцидентах на железной дороге.

«Ответственность взяли на себя Буслы ляцяць и BYpol. Все эти действия квалифицированы как акты терроризма, в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также МВД обвиняет Светлану Тихановскую и Павла Латушко к призывам по блокированию железнодорожных путей, выведению из строя сигнального оборудования и т.д.

«Все они открыто призывают граждан к повреждению железнодорожных путей, средств организации движения, уничтожению подвижного состава. То есть ко всему тому, что приведет к техногенным и экологическим катастрофам, жертвам среди мирного населения... Призывая к миру на Украине, они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране. Приведенные факты мы расцениваем как акты терроризма. И несут они угрозу, в первую очередь, не государству, а людям», - утверждает ведомство.

Одновременно, МВД сообщает о фактах задержания ж/д «диверсантов», действия которых, вполне возможно, никак не связаны с упомянутыми выше призывами, персонами и инициативами.

«В ночь с 1 на 2 марта в Столбцах задержаны местные жители, муж с женой, которые на железнодорожных путях совершили поджег бревен с целью воспрепятствования движению поездов. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина все снимал на мобильный телефон с соответствующим комментарием, где открыто выражал свои террористические намерения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы», - информирует ведомство.

«Сегодня нами в Жодино задержан еще один 35-летний "рельсовый партизан". Мы продолжаем оперативно-разыскные мероприятия… Предупреждаем всех, кто даже подумает совершать любые противоправные действия на Белорусской железной дороге: все они будут квалифицированы как акт терроризма и реакция будет максимально жесткой. С террористами не договариваются, их уничтожают», - предупреждает МВД.