Следственный комитет РБ возбудил дело против двух «террористов» из Мозыря

СК Беларуси возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению акта терроризма в отношении двоих жителей Мозыря в возрасте 34 и 44 лет.

«По версии следствия, подозреваемые планировали уничтожать военную технику Российской Федерации при ее передвижении по территории Мозырского района. Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью. В ходе обысков в гаражах, квартирах и автомобилях фигурантов изъято 10 "коктейлей Молотова", ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты, пневматический пистолет и иные предметы, свидетельствующие о преступных намерениях подозреваемых», - говорится в сообщении ведомства.

«По имеющейся у следствия информации жители Мозыря причастны к нанесению оскорбительных циничных агрессивных надписей и изображений на объекты дорожной инфраструктуры. Согласно материалам дела, подозреваемые познакомились в 2020 году в ходе участия в несанкционированных массовых мероприятиях в Мозыре», - также сказано в сообщении.