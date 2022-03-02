США распространяют введенные против РФ жесткие меры экспортного контроля на Беларусь, говорится в сообщении Минторга США.

"Сегодня Министерство торговли США через свое Бюро промышленности и безопасности ввело в отношении Беларуси жесткие меры экспортного контроля, которые вступили в силу для России 24 февраля 2022 года в ответ на существенное содействие Беларуси дальнейшему вторжению России в Украину. Применение этих мер контроля в отношении Беларуси поможет предотвратить поступление товаров, включая технологии и программное обеспечение, в оборонном, аэрокосмическом и морском секторах в Россию в обход через Беларусь и снизит способность обеих стран поддерживать военную агрессию", - говорится в сообщении.

"Пока эта война продолжается, мы будем предпринимать эффективные действия против России и ее пособников в сотрудничестве с нашими международными партнерами и федеральными коллегами", - сказал заместитель министра торговли США Дон Грейвс.

Как пояснили в Минторге, теперь будет действовать политика отказа в экспорте в Беларусь "чувствительных товаров, которые поддерживают оборонную, аэрокосмическую и морскую промышленность" республики. Кроме того, отмечается в заявлении, вводится "практически полный запрет на экспорт товаров" в отношении конечных пользователей импортируемой военной продукции в российских и белорусских ВС.

Решение американских властей вступает в силу 2 марта 2022 года.