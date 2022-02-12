Последнее обновление: 12.02.2022 10:05

В Сенат США внесен законопроект о санкциях против Беларуси из-за ситуации вокруг Украины

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома) внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект о санкциях против Беларуси или любой другой страны, которая, по мнению Вашингтона, будет содействовать "российской агрессии" против Украины.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба законодателя, передает ТАСС.

"Сенатор Лэнкфорд представил законопроект "Об ответственности Беларуси за агрессию", направленный на то, чтобы удержать Беларусь от того, чтобы она разрешала России использовать свою территорию для осуществления вторжения на Украину. Законопроект Лэнкфорда предполагает санкции против Беларуси или любой другой страны, которая содействует продолжающейся и необоснованной агрессии России в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование