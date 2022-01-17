Беларусь опередила Россию по числу объектов санкций США при Байдене

В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена ввела больше всего санкций (по числу внесенных в санкционный список субъектов и объектов) против Китая, Беларуси и России.

Причем Россия по числу новых мишеней (95), добавленных в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), уступила Беларуси (96), следует из анализа, проведенного экспертами Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне.

На первом месте — Китай со 100 новыми мишенями в списках, сообщает РБК со ссылкой исследование.

Всего в прошлом году США внесли в список SDN 765 объектов, на долю Китая, Беларуси и России пришлось по 12–13% таких решений. Для сравнения, в 2020 году администрация занимавшего тогда президентский пост Дональда Трампа наложила санкции на 777 физических лиц, компаний и организаций, объектов собственности, а на первом месте по количеству таких действий был Иран (43%), на втором — Венесуэла (13%).

Внесение в список SDN означает замораживание активов лица в американской юрисдикции и запрет для американских граждан и компаний на ведение дел с подсанкционным лицом. Под такие санкции, как правило, попадают индивиды и компании, но могут и материальные объекты — морские суда, самолеты, вертолеты. Так, в 2021 году власти США включили в санкционный список в общей сложности 17 судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2».

В некоторых санкционных программах статус SDN может быть еще жестче с точки зрения ограничений, когда к прямым ограничениям в юрисдикции США добавляется угроза вторичных санкций против лиц и компаний из третьих стран за сотрудничество с SDN. В санкциях против России это измерение появилось в 2017 году с принятием закона CAATSA. Оно преследует цель фактически глобальной изоляции лиц, находящихся под американскими санкциями.

Если говорить о данных за последнее десятилетие, то Россия по количеству американских санкционных решений уступает только Ирану, отмечали эксперты CNAS год назад. Впрочем, подобный анализ не учитывает разной значимости санкционных мишеней: блокирование, например, бизнеса таких миллиардеров, как Олег Дерипаска или Виктор Вексельберг, может создать гораздо больший эффект, чем санкции против десятков менее значимых объектов. С конца 2021 года США обсуждают жесткие санкции в отношении России (в частности, против крупнейших банков) на случай «военной эскалации» на украинском направлении.

Анализ CNAS неполон также потому, что не отражает секторальных санкций, подобных запрету для американских инвесторов на участие в первичных размещениях российских облигаций федерального займа (ОФЗ), введенному Байденом в апреле 2021 года. Не учитываются и такие изменения санкционной политики, как возобновление санкций против девяти белорусских госпредприятий в июне: формально они и так были в списке SDN, но власти США отменили лицензию, разрешавшую сделки с этими подсанкционными организациями.

На протяжении 2021 года администрация Байдена проводила пересмотр санкционной политики и завершила его в октябре. Одним из выводов пересмотра стала опора на многосторонний подход (где это возможно), когда США координируют свои санкционные решения с государствами-союзниками. При Трампе США чаще выступали в одиночку в конфронтации с Европой, что особенно ярко проявилось в американской кампании «максимального давления» на Иран, когда вторичные санкции за экономические отношения с Тегераном стали угрожать европейским компаниям. При Байдене США вели переговоры с Ираном о восстановлении многосторонней сделки 2015 года об ограничении ядерной программы страны (США вышли из нее в 2018 году при Трампе).

Другой вывод команды Байдена: санкции должны быть тщательно откалиброваны, чтобы избегать непредвиденных экономических и гуманитарных последствий для самих США и западных стран. Для сравнения, во время президентства Трампа стал возможен эпизод санкций против алюминиевой компании Rusal Дерипаски, из-за которых подскочили мировые цены на алюминий и возникли проблемы у европейских предприятий Rusal. Менее чем через год санкции против компании были сняты, хотя для этого США потребовали выхода Дерипаски из числа контролирующих акционеров.

Что касается Китая, то администрация Байдена хотя и отменила часть санкций в отношении китайских компаний, введенных при Трампе, но в целом продолжила политику экономических ограничений. В частности, в 2021 году Минфин США наложил санкции на китайских чиновников, которых посчитал подрывающими демократию в Гонконге.

Другими особенностями санкций в первый год Байдена стали значительное количество лиц, добавленных в список SDN, по тематической санкционной программе GLOMAG (за нарушения прав человека в мире, по глобальному закону имени Магнитского) — 173, из которых 67 пришлись на Болгарию (за коррупцию, окружавшую парламентские выборы в ноябре), а также первые в своем роде санкции, связанные с виртуальной валютой: против криптовалютного обменника Suex (зарегистрированного в Праге, но работавшего в России).