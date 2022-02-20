КГБ РБ арестовал группу граждан, планировавших срыв референдума

КГБ Беларуси задержал группу людей, которые, по данным ведомства, планировали сорвать конституционный референдум, сообщило белорусское ТВ.

«Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума. Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и экстремизмом", - заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством», - сказал он.

По его словам, задержанные получали указания из-за рубежа. Они призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В частности, в письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, содержались прямые угрозы.