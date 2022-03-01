Последнее обновление: 01.03.2022 11:41

Глава дипломатии ЕС поблагодарил белорусов за акции против войны РФ с Украиной

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель с одобрением отозвался об участниках белорусских акций против военного вторжения России в Украину.

"Многие из вас пошли на огромный риск в борьбе за свободную и демократическую Беларусь. Теперь вы выступаете против войны России в Украине и решения Лукашенко поддержать Москву. Спасибо за вашу храбрость. ЕС вместе с вами", - заявил глава дипломатии ЕС в понедельник, 28 февраля.

Лукашенко 27 февраля подтвердил, что с территории республики были выпущены ракеты по украинским позициям. В тот же день на антивоенных протестах в белорусских городах были задержаны более 800 человек.

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