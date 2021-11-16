Экс-премьер Литвы: Трибунал против Лукашенко стал бы четким сигналом для Путина

Международный трибунал против Александра Лукашенко будет четким сигналом президенту РФ Владимиру Путину, который сейчас проверяет способность Европы защищать себя прежде чем увеличить масштаб провокаций.

Об этом во время круглого стола "Кризис мигрантов" - инструмент российской гибридной войны против Запада" заявил депутат Европейского парламента, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает Укринформ.

В частности, евродепутат считает безоговорочным то, что миграционный кризис организован Лукашенко.

“Мы должны показать, что нашей главной задачей сегодня является не только присмотр за границей, но и главная причина проблемы, имею в виду режим Лукашенко. Здесь мы предлагаем Европарламенту сосредоточить наши усилия на тех шагах, которые приведут к международной справедливости для белорусов, для международного сообщества, и начать настоящую подготовку международного трибунала против Лукашенко”, - отметил Кубилюс.

Кубилюс убежден, что Лукашенко нарушил конвенцию против бесчеловечного обращения и конвенцию ООН против контрабанды людьми. "Это все возможности, которые мы обсуждаем с нашими партнерами, международными юристами", - подчеркнул европарламентарий.

“Мы должны использовать этот момент для того, чтобы избавиться от тоталитарного режима, поскольку один урок, который мы можем извлечь из событий последнего года в Беларуси и вокруг, очень прост: если мы позволяем тоталитарному режиму выжить несмотря на все протесты граждан, он становится диктаторским и начинает использовать все террористические инструменты, чтобы угрожать всем вокруг», – констатировал политик.

Кубилюс также подчеркнул, что смещение Лукашенко будет четким посланием президенту РФ Путину не продолжать подобные провокации.

"Если Европа продемонстрирует недостаточную политическую волю, чтобы остановить контрабанду мигрантов и режим Лукашенко, следующий шаг будет за Путиным, но уже в гораздо большем масштабе. Путин толкает Лукашенко вперед, чтобы проверить возможность Европы защитить себя”, - добавил депутат Европарламента.

Он призвал Украину усиливать границу с Беларусью, поскольку Украина как часть европейского сообщества может быть тоже проверена на прочность путем кризиса на границе.