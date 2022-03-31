Тихановская: Если бы Запад адекватно отреагировал на выборы в Беларуси, то войны в Украине не было бы

Светлана Тихановская, наконец-то, публично заявила то, чего от нее сторонники и противники ждали на протяжении многих месяцев.

В колонке для журнала The Economist Тихановская заявила о том, что слабая позиция Запада в 2020 году по Беларуси привела к тому, что Лукашенко стал теперь помогает России в войне против Украины.

«Чтобы помочь Украине, Западу пора учиться на своих ошибках, которые он допустил в Беларуси в 2020 году. У меня возникает дежа вю, когда я вижу, как Владимир Зеленский отчаянно пытается добиться внимания всего мира. Он делает это в то время, как мирные города разрушаются ракетами, выпущенными из Беларуси. Это стало возможным только потому, что, когда Александр Лукашенко, диктатор, правивший Беларусью более 27 лет, заявил о своей победе на фальсифицированных выборах в нашей стране менее двух лет назад, Запад сделал слишком мало», - заявила Тихановская.