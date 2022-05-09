Последнее обновление: 09.05.2022 10:31

Власти Беларуси снова просят ЕС о возобновлении диалога

Белорусские власти уже открытым текстом просят Евросоюз вернуться к диалогу с режимом Лукашенко и отказаться от санкций.

"Мы надеемся, что нам удастся разорвать эту санкционную негативную спираль отношений, вернуть наш диалог с Берлином и ЕС в конструктивное русло, возобновить прагматичное, отвечающее интересам двух сторон и обращенное в будущее сотрудничество", - заявил посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко в эфире белорусского зомбоящика.

Текущие отношения Беларуси с ЕС он назвал весьма непростыми.

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