Последнее обновление: 28.02.2022 18:13

США приостановили работу своего посольства в Минске

Соединенные Штаты приостановили работу своего посольства в Беларуси, а также разрешили добровольный выезд из своего посольства в РФ его сотрудникам и членам их семей.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске и разрешил добровольный выезд неэкстренному персоналу нашего посольства в Москве и членам их семей", - говорится в заявлении.

По словам Блинкена, власти США пошли на этот шаг исходя из вопросов безопасности в связи с вторжением России в Украину.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование