США озабочены продолжением учений в Беларуси с участием российских военных

Продолжение учений России и Беларуси говорит о том, что сценарий агрессии против Украины продолжает реализовываться, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Да, это повышает озабоченность. Это показывает, что изложенный нами на заседании Совета Безопасности ценарий, согласно которому Россия пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессии против Украины, продвигается [в реализации]", - заявил Блинкен.

Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ввести антироссийские санкции уже сейчас, Блинкен заявил, что США не намерены вводить санкции против России "до последнего момента", чтобы не потерять их сдерживающий эффект.

"Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введете их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект", - сказал он Блинкен.